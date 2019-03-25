مجلس في العين يناقش المشاركة بانتخابات «الوطني»

المصدر: العين - البيان

نظم مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي محاضرة بعنوان «ثقافة المشاركة السياسية وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي» أمس في مجلس بخيت سويدان النعيمي في مدينة العين.

وألقى المحاضرة الدكتور منصور البلوشي، بحضور مختلف الفئات المجتمعية في مدينة العين، وشهدت المحاضرة تفاعلاً حول أهمية تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والمشاركة الفعالة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

نقلة نوعية

وقال البلوشي: تطورت مسيرة تعزيز المشاركة السياسية في دولة الإمارات مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005 والذي أحدث نقلة نوعية ساهمت في ترسيخ ثقافة المشاركة وتهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر إسهاماً في محيطه الاجتماعي، لينتقل المجلس الوطني الاتحادي إلى مرحلة أكبر تمثيلاً وأوضح فاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن والمواطنين في إطار الدور الأساسي المنوط بالمجلس وهو الارتقاء بكفاءة وفعالية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي من أجل تسريع مسيرة التنمية واستشراف مستقبل مزدهر للوطن والمواطنين.

وأوضح أن قيادة الدولة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بإثراء دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال تعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة، انطلاقاً من كونها إحدى ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته في ظل مناخ جيد يعزز التواصل الفعال بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تقدم من خلال المجلس الوطني الاتحادي نموذجاً يحتذى به في التواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني.