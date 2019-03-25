لطيفة بنت حمدان تطلق مبادرة لتدريب 1000 امرأة تقنياً وقيادياً

المصدر: دبي - وام

أطلقت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات مبادرة لطيفة بنت حمدان لدعم رائدات التقنية بالتعاون مع غوغل التي ستقوم بتدريب ألف امرأة خلال العام الجاري على مختلف المجالات التقنية والقيادية. وشهدت الشيخة لطيفة فعالية «I am Remarkable» التي نظمت تحت رعايتها بالتعاون مع غوغل وهي فعالية مقامة لخلق مجتمع داعم تستطيع فيه النساء التواصل مع بعضهن وتشجيع بعضهن البعض على تجسيد طموحاتهن على أرض الواقع.وابتدأت الفعالية بحلقة نقاشية شملت أربع نساء ناجحات ناقشن مسيرتهن في التغلب على أبرز العقبات في الحياة والعمل مستعرضات قصص نجاحهن.

إلى ذلك، أطلقت مؤسسة زعبيل للارتقاء بالمرأة والطفل التي ستقوم بتقديم خدمات لتطوير المرأة والطفل.