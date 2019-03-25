حميد النعيمي: الإمارات توفر حياة كريمة لمواطنيها

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات تسير على نهج وحكمة الآباء، وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بتبني الخطط التنموية التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعب الإمارات وتوفير متطلباته واحتياجاته خاصة في مجال المسكن وتطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان في مكتبه بديوان الحاكم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس.. فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان في المملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق لها، والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في فعاليات معرض «مستقبل البناء» والذي يفتتح يوم غد وتنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان.

ورحب سموه بالوزيرة المغربية والوفد المرافق لها في بلدهم الثاني الإمارات، حيث تم تبادل وجهات النظر بينهما حول عدد من الاهتمامات المشتركة واستعراض العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

ودعا سموه - خلال اللقاء - لضرورة الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانبين في مجال الإسكان من خلال تبادل الأفكار والزيارات والاطلاع على مشاريع البنية التحتية في البلدين.. مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية كافة في دولة الإمارات ونظيرتها في المغرب للارتقاء بالخدمات البنية التحتية والإسكان لتوفير حياة كريمة للأسرة والوصول بالمسكن إلى أعلى المستويات.

وأطلع سموه الوزيرة المغربية والوفد المرافق على استراتيجية وبرامج دولة الإمارات حول تطوير البنية التحتية وبرامج الإسكان لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة وخاصة برنامج الشيخ زايد للإسكان وتنفيذ مجمعات سكنية وتوفير كل الخدمات الأساسية والترفيهية في تلك المساكن، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الطرق.

وقال سموه إن القيادة الرشيدة والحكيمة لدولة الإمارات تتطلع وتطمح في رؤيتها المستقبلية 2021 لتنمية وطننا وتوفير مختلف متطلبات أفراد المجتمع وتحرص على التطوير المستمر وتعميق مفهوم التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية التي وضع استراتيجيتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي ركزت على تنفيذ خطط التنمية الشاملة والاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان وتثقيفه من أجل تنشئة أجيال واعية قادرة على الحفاظ على الإنجازات التي تواكب متطلبات العصر والتفاعل الإيجابي مع التحديات من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن.

واستمع سموه من الوزيرة المغربية إلى أهم المشاريع التنموية وخاصة في مجال الإسكان في المغرب.. وقدمت هي نبذة مختصرة عن خطط وزارة الإسكان في بلادها وبرامجها واهتمام الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير المسكن المناسب للأسر المتعثرة والفقيرة.

وأعربت الوزيرة المغربية عن سعادتها بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان.. مشيدة بما تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة من تقدم حضاري في الميادين كافة والسمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستوى العالمي.

حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، والمهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.