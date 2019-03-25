نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الباكستانية باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال - أبوظبي - أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومحمد عمران الشامسي مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأبناء الجالية الباكستانية في الدولة.