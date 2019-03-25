إطلاق النسخة 7 لجائزة «وطني الإمارات» للعمل الإنساني

المصدر: دبي- وائل نعيم

أعلن ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إطلاق جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، والتي تزامن عقدها مع يوم «العمل الإنساني» الإماراتي في الـ19 من شهر رمضان المبارك، في ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال ضرار بالهول لـ«البيان» إن الجائزة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتهدف إلى تكريم الشخصيات الإنسانية المعطاءة في المجال الخيري وتشجيع الأفراد والمؤسسات على العطاء وتقديم قيم التعاون والخير، كما تهدف الجائزة إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية الإمارات 2071 في محور ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام.

تفاصيل

وأشار إلى تفاصيل الترشح لكل فئة من فئات الجائزة وهي البصمة الذهبية، والتي تكون بدون طلب ترشح، وتمنح لأصحاب المشاريع والأعمال الإنسانية التي أحدثت تأثيراً في خدمة القضايا الإنسانية، أما بصمة وطن فتكون من خلال طلب الترشح، وتمنح لأصحاب الإنجازات ذات قيمة وإضافة مجتمعية، وأن تكون الإنجازات قد ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية. بينما تمنح بصمة ثقافة لأصحاب الإسهامات في الجوانب الثقافية وفي مجالات البحث والتوثيق، وتمنح بصمة قلم لأصحاب الأعمال الأدبية المساهمة في إثراء الموروث الأدبي الإماراتي.

وأما أصحاب الإنجازات في مجال الأبحاث والاختراعات ناجحة وتم تطبيقها عملياً، يتقدمون للترشح لجائزة بصمة فكر، وبالنسبة لبصمة خير فهي تمنح لأصحاب المساهمات والمبادرات الخيرية التي نُفذت داخل الدولة وخارجها، والعاملين في قطاع العمل الخيري. بينما بصمة أمنيتم منها للمرشحين من أصحاب الإسهامات البطولية والوطنية للحفاظ على حياة الناس وحفظ ممتلكاتهم. وتمنح بصمة أمل لأصحاب الإنجازات التي تحدت الصعوبات بهدف خدمة الإنسانية، كما يشترط أن تكون الأعمال لها سجل معتمد يوثق جميع المساهمات والحالات التي دعمها.

أما بصمة إنسانية فتمنح لأصحاب البرامج الإنسانية المساهمة في القطاعات الاجتماعية، والبيئية، والصحية، وأن تكون الأعمال حاصلة على جوائز محلية أو عالمية. وتمنح بصمة علم لأصحاب المشاريع في تدعيم علوم التصنيع وابتكار أساليب جديدة علمية تطويرية، بينما تمنح بصمة مجتمع لأصحاب الممارسات التطوعية المجتمعية، وتمنح بصمة معلم للمعلم الذي تكون له إسهامات مبتكرة في تطوير التعليم في الدولة وبصمة واضحة في مجال التعليم، كما يتم منح بصمة تسامح، والتي تكون بدون طلب ترشح بصفة استثنائية لعام التسامح.

وأوضح ضرار بالهول أن الأعمال المستوفية للمعايير الخاصة بالترشيح، يكون الترشيح عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة AWARD@WATANI.AE، أما البصمة الرياضية «قدرات بلا حدود» فترسل جميع الطلبات باسم اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا عبر البريد الإلكتروني INFO@DUBAISCAE.AE.

قيم العطاء

تطلق مؤسسة وطني الإمارات «مخيم وطني الإمارات» الخاص للفئة العمرية من 7 إلى 14 عاماً والذي تنظمه المؤسسة بالتزامن مع «عام التسامح» في الفترة من 31 مارس الجاري إلى 11 أبريل المقبل في مدرسة محمد بن راشد «غرناطة سابقاً». وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة: يهدف المخيم في هذا العام إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال الورش التدريبية والتفاعلية والأنشطة اللاصفية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ابتكارية وتطوير مهارات التصميم والتعلم الذاتي. وأضاف بالهول أن المؤسسة حددت 5 أهداف من وراء تنظيم مخيم التسامح. دبي ـ وام