شرطة أبوظبي تطلق «بوابة التسامح» للمشاركين في تصنيف فريق «الإنقاذ»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة بوابة التسامح للمشاركين في إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ فئة «الثقيل»، بوضع أعلام 14 دولة شاركت في إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ فئة «الثقيل» في منصة خصصت لهذه الغاية.

14 دولة

وتضمنت المبادرة وضع أعلام 14 دولة مشاركة وغرس المشاركين 30 شجرة غاف في مدخل بوابة التسامح، وإقامة معرض للصور يظهر مشاركات وجهود فريق الإمارات للبحث والإنقاذ الإنسانية.

وقال العقيد زايد محمد الهاجري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة إن المبادرة تأتي ضمن عام التسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية في دولة الإمارات بلد التسامح والتعايش التي تقدم نموذجاً في العيش المشترك بين الحضارات والديانات المختلفة على أرضها.

وأكد المقدم أحمد الكندي، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، أن المبادرة تعكس القيم الإيجابية للتسامح والتواصل مع الآخرين، على نحو يعزز جهود البحث والإنقاذ والعمل بروح الفريق الواحد.

وعبر تيرجي سكافدال ممثل سكرتاريا الهيئة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ «انسراج» عن تقديره للمبادرة التي تتيح للفرق المشاركة في يوم السعادة.