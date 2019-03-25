تفاهم بين وزارة التسامح وجائزة دوق أدنبرة الدولية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والأمير إدوارد، إيرل ويسيكس، وقعت وزارة التسامح أمس، اتفاقية تعاون مع جائزة دوق أدنبرة الدولية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم والمهارات بدبي، لتعزيز التعاون في مجالات التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي، واحترام التنوع على المستوى الدولي، وفتح المجال أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما خريجي برنامج فرسان التسامح للمشاركة في برامج الجائزة، والاستفادة من خبراتها الواسعة.

وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة التسامح عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعن مؤسسة جائزة دوق أدنبره الدولية جون ماي أمين عام الجائزة، وتركز بنود الاتفاقية على التعاون المشترك في المشروعات والمبادرات المتعلقة بالتسامح، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، والمساعدة والدعم لبعضهما البعض في العلاقات العامة وأنشطة زيادة التوعية بأهمية التسامح، تنسيق جميع البيانات العامة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن الاهتمام بالتعاون مع جائزة دوق أدنبرة يأتي في إطار سعي وزارة التسامح للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التسامح، والوصول ببرنامج فرسان التسامح إلى العالمية، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى الوصول برسالتها في تعزيز التسامح إلى كافة دول العالم، ولذا ترحب دائما بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بالتسامح، والتي تتوافق مع الوزارة في نفس الأهداف والمبادئ.

ومن جانبه قال الأمير إدوارد إن شباب اليوم ينشأون في عالم يتحرك بسرعة هائلة، وإن تنمية المهارات المختلفة للشباب مثل الثقة والقدرة على التكيّف والكفاءة المدنية والقدرة على الحياة في مجتمع متعدد الثقافات تعتبر من المقومات المهمة، وهنا يأتي دور التعليم غير الرسمي، مثل التعليم الذي تقدمه المنظمات التي تدير جائزة دوق أدنبرة الدولية، هو وسيلة مجربة أثبتت كفاءتها في تمكين الشباب من تفعيل إمكاناتهم، وتطوير ثقافتهم، وأن يكونوا عوامل إيجابية من أجل تطور المجتمعات وتقدمها، مؤكدا أن الشراكة مع وزارة التسامح الإماراتية تعتبر فرصة عظيمة لتعزيز عمل الجائزة داخل دولة الإمارات.

تطوير

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن هذه الجائزة المرموقة من شأنها أن تزود الشباب بالمهارات والخبرات التي يعتمدها دائماً أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم، وأن هذه الجائزة تساعد على تطوير مهارات الشباب ودعمهم في رحلتهم نحو مستقبل ناجح.