المرأة تشكّل 14 % من كوادر شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

كشفت إحصاءات شرطة أبوظبي أن 14% من كوادرها من العنصر النسائي، مؤكدة دور المرأة الإماراتية الريادي في جميع المجالات ومنها الشرطية، التي تطورت بدعم من القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الرابع للشرطة النسائية، الذي انطلقت فعالياته أمس بأبوظبي بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية، تحت شعار «تمكين - ريادة - استشراف المستقبل» بحضور أعضاء من الجمعية العالمية للشرطة النسائية ورؤساء الجمعيات على مستوى العالم والشرطة النسائية العربية و عدة جهات حكومية.

مسيرة مضيئة

وأشاد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، في كلمته أمس بمسيرة المرأة الإماراتية وجهودها في خدمة وطنها مشيراً إلى إنجازاتها الرائدة والتي حظيت بتقدير القيادة الرشيدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وثمّن الشريفي رعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لمسيرة المرأة الإماراتية وجهودها البناءة في مسيرة الخير والعطاء.

وقال: إن المرأة الإماراتية توفرت أمامها أشكال الدعم والعون والمساعدة، وأتيحت لها فرص العمل بمختلف المواقع، مثمناً جهود المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني مع استقطاب الأجهزة الشرطية أخواتنا من العنصر النسائي منذ أكثر من أربعين عاماً.

تأكيد

من جانبها قالت الرائد الدكتورة آمنة البلوشي مديرة مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية: إن اختيار عنوان المؤتمر جاء ليؤكد ما حققته الشرطة النسائية في الإمارات في أداء واجباتها ومسؤولياتهاز

وأوضحت أن المؤتمر يأتي ثمرة للجهود الطيبة ورعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، في إطار رؤيتها السديدة لتوفير أشكال الدعم والمساعدة للمرأة الإماراتية، لتكون العنصر الأهم في المشاركة بمسيرة الخير والتطوير في الدولة.

وأشادت باهتمام سموها بأن تكون المرأة الإماراتية متمكنة من أداء واجباتها ومسؤولياتها بكل مسؤولية وتميز.

وأكدت: إن ما تحقق في مرحلة تمكين المرأة في الإمارات انعكس على مستوى أداء المرأة في مختلف المواقع، والوصول إلى درجات عليا، وتأدية مهامها ومسؤولياتها في العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى الإنجاز الذي حققته المرأة الإماراتية في جهاز الشرطة والأمن، بالحصول على جائزة الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة بمجال تمكين المرأة والمساواة في الاحتفالية التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك- تعد حافزاً للمزيد من العطاء والإنجاز في مسيرة الوطن.

دور

وأكد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، أهمية المؤتمر في إبراز دور المرأة الإماراتية؛ والتي حققت مكانة متميزة في مجتمعها لتصل لمرحلة تتجاوز التمكين وتنتقل إلى مواقع ريادية لتثبت تواجدها بكل جدارة.

وأشارت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى أهمية تحقيق هذا التوازن في كافة وقطاعات الدولة بشكل خاص بالسلك الشرطي وقدمت الشكر لشرطة أبوظبي على اهتمامها ومنح المرأة فرصاً متكاملة في المجال الشرطي وتحقيق أرقام متقدمة. وهنأت شرطة أبوظبي بالفوز بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في دعم وتمكين المرأة.

وفي ختام المؤتمر كرمت جمعية الشرطة النسائية العالمية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، كما تم تكريم المتحدثين الرئيسيين.

مشروع قانون للمساعدة الطبية

قالت عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي إن المجلس الوطني أقر خلال مسيرته عدداً من القوانين الداعمة للمرأة الإماراتية، ويناقش حالياً قوانين أخرى، من بينها مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، مشيدة بجهود الإمارات في تمكين وريادة المرأة وإبرازها واحدة من أكثر النماذج الداعمة للمرأة في المجال الشرطي والأمني.

وأشادت عزة سليمان في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر بجهود الإمارات في تمكين وريادة المرأة وإبرازها واحدة من أكثر النماذج الداعمة للمرأة في المجال الشرطي والأمني.