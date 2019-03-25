منصور بن محمد: الإمارات حريصة على الارتقاء بأصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، حرص الإمارات على دعم أصحاب الهمم والارتقاء بهم وتحسين نوعية حياتهم وتقديم الدعم الكامل لأسرهم.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في المهرجان الاحتفالي الذي أقامته جمعية الإمارات لمتلازمة داون بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، والذي يوافق الحادي والعشرين من مارس من كل عام تحت شعار «لا تدع أحداً خلفك»، وذلك في القرية العالمية بدبي.

وتقدم سموه المسيرة التي انطلقت من ساحة المسرح الرئيس في القرية العالمية يرافقه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة فرقة الموسيقى العسكرية لشرطة دبي وعدد من قيادات المجتمع والجمعية وذوي متلازمة داون وأسرهم والمتطوعين لتصل إلى مسرح الصغار حيث التقط سموه الصورة الجماعية مع المشاركين في الحدث من أصحاب الهمم.

مهارات

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره للجهود التي تبذلها الجمعية لتأهيل وتمكين ودمج ذوي متلازمة داون وتوفير الحياة الأفضل له، والعمل على إبراز قدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم والمشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والتربوية.

وأشاد بجهود الجمعية وفوزها في استضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة دبي 2020 بإشراف المنظمة الدولية لمتلازمة داون في بريطانيا تزامناً مع الحدث العالمي إكسبو 2020 في دبي وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

عزم

من جهتها عبرت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه الكبير لهذه الفئة.. مؤكدة أن وجود سموه بيننا وحرصه على دعم هذه الفئة يمدنا بالعزم والطاقة كي نستمر في طريق تقديم كل الرعاية والاهتمام لهذه الفئة التي تحظى بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأضافت الدكتورة منال إن دولة الإمارات اليوم تثبت للعالم أنها حريصة على ألا يتخلف أصحاب الهمم عن الركب بل أن يكونوا في طليعته، وأن يدمجوا في نواحي الحياة كافة من خلال تسليط الضوء على إنجازاتهم في مختلف الأصعدة.

من جانبه رحب بدر أنوهي المدير التنفيذي للقرية العالمية في دبي باستضافة احتفالية اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مشيداً بالإنجازات الكبيرة لجمعية الإمارات لمتلازمة داون والجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية لدعم وتمكين ذوي متلازمة داون ودمجهم في المجتمع.. ولافتاً إلى حرص القرية العالمية والقائمين عليها على توفير كل الدعم للجمعية لأداء رسالتهم السامية، وتقديم ما يسعد أصحاب الهمم ودعم المبادرات المجتمعية.