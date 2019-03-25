إغلاق مالي للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي والائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، ويضم صندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، عن إنجاز الإغلاق المالي للمرحلة الرابعة بقدرة 950 ميغاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، بينها 40% من الائتلاف، و60% تمويل من البنوك المُقرِضة، وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، بحضور تان لي، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وإيريك روفينا، المستشار التجاري والاقتصادي للسفارة الإسبانية في الإمارات، وبادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أكوا باور»، وعبد الحميد المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة-1، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من المسؤولين من الإمارات والسعودية والصين.

دعم

وأشار الطاير إلى أن هذا الإنجاز يدعم مساعي الهيئة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تستشرف المستقبل وتدرك أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

أكبر مشروع استثماري

وتابع: تعد المرحلة الرابعة من المجمع أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميغاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاوات؛ والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات. ويتميز هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، بتحقيق عدة أرقام قياسية عالمية منها أدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة بقيمة 7.3 سنتات أمريكية للكيلووات ساعة، وأدنى سعر للكيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقيمة 2.4 سنت. وسيضم المشروع أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 260 متراً، ويستخدم 70,000 من المرايا العاكسة التي تتبع حركة الشمس.

وأضاف الطاير: «تنص المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن دبي محطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.

وأشار الطاير إلى أن قدرة مشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع تبلغ 413 ميغاوات ولدى الهيئة مشروعات قيد التنفيذ بقدرة 1550 ميغاوات. ومؤخراً أعلنت الهيئة عن المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية لتصل إجمالي قدرة المراحل الخمس للمجمع التي تم الإعلان عنها حتى الآن إلى 2863 ميغاوات في سبيل الوصول إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لإنتاج 75% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة.

نمو هائل

من جهته، قال محمد بن عبدالله أبونيان: منذ انطلاق شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، حقق مشروع«نور للطاقة 1» نمواً هائلاً على مستوى حجم المشروع وقدرته على إحداث طفرة في قطاع الطاقة العالمي. ومن شأن التعاون الناجح مع جهات دولية مرموقة أن يعزز من قدرات مشروع«نور للطاقة 1»، ويُسهم في الحفاظ على سمعة الشركة باعتبارها شريكاً متميزاً قادراً على تنفيذ مشروعات تساعد على تحقيق النمو والتنمية في اقتصاد منتعش كاقتصاد إمارة دبي.

نور للطاقة 1

تأسست شركة نور للطاقة 1 لإنجاز مشروع المرحلة الرابعة وتضم كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «أكوا باور» وصندوق طريق الحرير. وتضم قائمة البنوك المُقرِضة البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك إفربرايت الصيني، وبنك منشنج الصيني، وبنك دبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك ناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الاتحاد الوطني. وقدَّم كل من بنك الصين، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الاتحاد الوطني قروضاً طويلة الأمد.