مناقشة استعدادات دوائر دبي لمواجهة الكوارث

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي، الاجتماع الأول للفريق لعام 2019 في فندق ميدان، حيث استعرض المجتمعون قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والجوانب المتعلقة باستعدادات الدوائر في مواجهة أي كارثة قد تحدث، لا قدر الله، وعدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

جهود

حضر الاجتماع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وباقي أعضاء الفريق من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأكد اللواء المري على ضرورة توحيد الجهود والتكامل من قبل أعضاء الفريق كلّ بدوره ومكانه لتعزيز استعدادات فريق إدارة الأزمات والكوارث بصورة احترافية، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون في دبي أصبحا مثالا يحتذى به.

إنجازات

ثم بعد ذلك استعرض العقيد خبير أحمد بورقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، أهم الإنجازات التي حققها فريق إدارة الأزمات والكوارث في العام 2018 ومن ضمنها الملتقى الأول لخبراء الأزمات والكوارث البحرية، مختبر الأزمات والكوارث.