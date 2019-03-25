دورة تدريبية للعاملين على إنفاذ قانون «وديمة»

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد عارف محمد أهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، افتتاح فعاليات الدورة التدريبية للعاملين على إنفاذ قانون الطفل «وديمة»، وذلك في فندق حياة ريجنسي بحضور فاطمة البلوشي، رئيس قسم الوعي والتثقيف وأصحاب الاختصاص في مراكز الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني. وأكدت فاطمة البلوشي أن الدورة تأتي تماشياً مع احتفاء الدولة بيوم الطفل الإماراتي، وبالتزامن مع اعتماد قانون «الطفل وديمة»، الذي يعنى برعاية الطفولة وحماية الطفل من شتى مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي، مشيرة إلى أن الدورة تأتي أيضاً في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تسخير جميع الإمكانيات، لتعزيز دور الجهات المختصة في العمل على حماية الطفل والمساهمة توفير كافة حقوقه التي ينص القانون عليها.

وفي اليوم الأول للدورة، قدم العقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان شرحاً حول حقوق الطفل بناء على الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقدم المحامي حميد درويش، من مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، شرحاً مفصلاً حول مواد قانون الطفل وديمة والحقوق التي يتضمنها، كحق الطفل في الحياة وأن يعيش في كنف أسرة وأن يحصل على حقوقه الاجتماعية كاملة وحقوقه الثقافية في امتلاك أساليب المعرفة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، مؤكداً أهمية القانون في حماية الطفل ومساهمته الفاعلة في دعم حقوقه في المجتمع.

وفي اليوم الثاني، ألقى الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع، محاضرة بعنوان «دور قانون الطفل وديمة من الجانب الاجتماعي»، ثم قامت المستشارة ريم عبيدات، بإلقاء المحاضرة الثانية بعنوان «دور قانون وديمة من الجانب الإعلامي».

وفي الختام، كرّم العميد عارف محمد أهلي، المحاضرين في الدورة التدريبية، شاكراً جهودهم في تقديم معلومات قيمّة إلى المشاركين.