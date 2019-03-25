فحوصات مجانية لأصحاب الهمم في ملتقى «نحن معكم»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

نظّم ملتقى «نحن معكم» لأصحاب الهمم فحوصات مجانية بمركز دبي لتأهيل أصحاب الهمم، بهدف التأكد من أوضاعهم الصحية والاطمئنان عليها، وقد شارك في هذه الفعالية مركز برنا الطبي بجميرا انطلاقاً من حرص إدارة المركز على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، في إطار عام التسامح.

وقال مدير المركز إن الأجهزة المختصة في المركز أنهت الفحوص الطبية لأصحاب الهمم من مركز دبي لتأهيل أصحاب الهمم، حيث شملت اختبارات الذكاء وقوة الملاحظة والقدرة على التمييز، وذلك حرصاً من المركز على المشاركة الفاعلة في ملتقى نحن معكم وتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية لهذه الفئة.

ومن ناحيته أشار محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية إلى أن الهيئة تنتهز هذه الفرصة السعيدة في عام التسامح خلال تنظيمها لفعالية نحن معكم لأصحاب الهمم لتقدم الشكر والتقدير لشركائها الاستراتيجيين ولمركز برنا الطبي الذي لبى النداء بتنظيم هذه الفحوص المجانية وفحص وتشخيص أصحاب الهمم.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى إبراز دور التسامح، وضمان إبقاء هذه الفئة في حالة صحية أفضل ويعتمدون أسلوب حياة أفضل مفعم بالصحة والعافية