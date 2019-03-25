أمينة الطاير: القيادة الرشيدة طرحت نموذجاً فريداً بمجال رعاية الطفولة

المصدر: دبي - وام

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة إن تخصيص 15 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي تأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة بالدولة بهذه الفئة المهمة والذين يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل وثروة الغد. وأكدت الشيخة أمينة - في تصريح لها بمناسبة اختتام الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي - أن القيادة الرشيدة طرحت نموذجاً فريداً في مجال رعاية الطفولة في النواحي التربوية والتعليمية والصحية والعلاجية والدينية والثقافية والاجتماعية حتى أضحت إمارات السلام في مقدمة دول العالم على صعيد المستقبل الأفضل للأطفال. وأشادت بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ودعمها للطفولة الإماراتية.