100 % تخفيض رسوم المعاملات بميناء أم القيوين لأول 200 معاملة

المصدر: أم القيوين - البيان

استقبل اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا بمكتبه ديفيد شين – مدير عام موانئ هاتشيسون الشركة المشغلة لميناء أحمد بن راشد بأم القيوين والوفد المرافق له، حيث ساهمت الشركة في المبادرة التي أطلقها موظفو قسم شرطة ميناء أم القيوين بمناسبة عام التسامح 2019، من خلال تخفيض رسوم المعاملات بنسبة 100% لأول 200 معاملة اعتباراً من تاريخ 20/2/2019. وقدم القائد العام شكره لممثلي الشركة ولفريق العمل بالميناء برئاسة المقدم يوسف إبراهيم بوهارون رئيس قسم شرطة الميناء وبمتابعة المقدم جمعة سلطان الشامسي وعدد من الموظفين، وتبادل الهدايا التذكارية مع الوفد الزائر، وأكد أن هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المتعاملين وتدعم جهود القيادة في سعيها نحو تطبيق أفضل الممارسات المجتمعية خصوصاً في عام التسامح.