«اجتماعية الوطني» تجري نقاشاً حول مشروع قانون كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.

وتضم اللجنة كلاً من: عــزة سليمــان بن سليمـان مقررة اللجنة، وسعيد صالح الرميثي، وعائشة راشد ليتيم، وسالم علي الشحي، وعلياء سليمـان الريايســـة، ومحمد أحمد اليماحي، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خطة عملها لمناقشة مشروع القانون، واطلعت على بنوده، واستعرضت الدراسات الاجتماعية والقانونية للمشروع.