«قضاء أبوظبي» تنظر طلب قيد 5 خبراء

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على الطلبات المقدمة للقيد بجدول الخبراء المشتغلين لخمسة خبراء في مختلف التخصصات؛ والتي تضمنت طلباً للقيد في جدول الحراسة والتصفية القضائية.

وكان الاجتماع الدوري للجنة شؤون الخبراء لشهر مارس الجاري، قد عقد في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، القاضي بوشعيب هجامي- محكمة استئناف العين، يوسف حسن الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، وعبدالرحمن السهلاوي، كبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين.