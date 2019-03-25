انطلاق مؤتمر تنسيق الحدائق والأماكن العامة في مدينة خليفة اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

برعاية ومشاركة بلدية مدينة أبوظبي- قطاع البنية التحتية وأصول البلدية- ينطلق مؤتمر تنسيق الحدائق والأماكن العامة اليوم، ولغاية غد، في فندق ويستن في مدينة خليفة، وذلك بتنظيم شركة (إيه سي إم) المملوكة من قبل الشركة الدولية للمعارض، حيث يركز المؤتمر على توفير منبر فريد لجميع الأطراف المعنية المتمثلة بالمطورين والاستشاريين، والمهندسين المعماريين، ومستشاري المساحات الخضراء، ومناطق الألعاب، والمقاولين، ومسؤولي المرافق الترفيهية والعامة، بالإضافة إلى مزودي التجهيزات ومقدمي الحلول المتعلقة بالمساحات الطبيعية وأماكن اللعب، وإتاحة الفرصة أمامهم لترسيخ أفضل الممارسات في هذا الشأن، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة بشأن تعزيز المشهد العمراني والحضاري للمدينة، تجسيداً لجهود حكومة أبوظبي الرشيدة ورؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الريادية في النمو العمراني المستدام وإنشاء مدن خضراء مستدامة.

وأشارت البلدية أن المؤتمر يحمل صفة استراتيجية مهمة كونه يبحث العديد من المحاور المهمة منها على سبيل المثال: إنشاء مساحات خضراء مستدامة ذات طرق ري حديثة مستدام، وتصميم مجتمعات جذابة وحيوية مرتكزة على الفاعلية والترابط في هندسة المساحات الخضراء، وتعزيز الأماكن العامة .