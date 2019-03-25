«دار البر» في رأس الخيمة تسعد 200 عامل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة، بالتعاون مع مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، الخميس الماضي، فعالية خاصة بـ(يوم السعادة)، نحو ترجمة استراتيجية دولة الإمارات في إسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها.

تضمنت الفعالية إسعاد 200 عامل، من جنسيات مختلفة، عبر توزيع وجبات الغداء عليهم، في مقر المستشفى، من قبل موظفي الفرع.

وقال علي عبد الله الشحي، مدير فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة: إن الفعالية هي الثانية من نوعها في (عام التسامح)، وتمثلت الأولى في توزيع «سترات شتائية»، لوقاية العمال من برد الشتاء هذا العام، استفاد منها 150 عاملاً، معرباً عن الشكر والتقدير للمستشفى، الذي ساهم في إنجاح الفعالية الإنسانية، وإسعاد العمال، مؤكداً حرص «دار البر» على أداء دورها المجتمعي والخيري، عبر تنفيذ مشاريعها وبرامجها المجتمعية التنموية، التي تصب في صالح المجتمع والأسر المحتاجة داخل الدولة.

شارك في توزيع الوجبات على العمال مهدي محمد، رئيس قسم إسعاد المجتمع في فرع «دار البر»، والباحث الاجتماعي صلاح بسيوني، وقصي أحمد، مندوب عام الفرع، بمشاركة محمد اليعقوبي، رئيس قسم الخدمات المساندة في المستشفى.