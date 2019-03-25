حديقة الإمارات للحيوانات تطلق محطة خاصة لإنتاج أسمدة عضوية

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت حديقة الإمارات للحيوانات عن أحدث مشاريعها في مجال المحافظة على البيئة بإطلاق محطة خاصة لإعادة تدوير كافة المخلفات العضوية لإنتاج أسمدة عضوية تستخدم في الزراعة.

وكجزء من سعيها المستمر للحفاظ على البيئة والحياة البرية، حصلت الحديقة على آلة إعادة تدوير قادرة على استيعاب ما يصل وزنه إلى 500 كيلوغرام من المنتجات كفضلات الأطعمة، والفضلات الزراعية، وفضلات الحيوانات. مُخفضةً بذلك نسبة الفضلات العضوية التي تنتجها الحديقة إلى الصفر.

وقال الدكتور وليد شعبان مدير تشغيل الحديقة : في حديقة الإمارات للحيوانات، يعمل أفراد فريقنا معا بهدف إظهار أهمية إعادة التدوير والاستدامة لمستقبل الحياة الفطرية، وكوجهة كرّست نفسها للتعليم البيئي والحفاظ على البيئة.