اقتحام شقة بالقوة وسرقة 385 ألفاً من قاطنيها

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أربعة اسيويين بتهمة سرقة 385 ألف درهم، من ثلاثة اشخاص من جنسية اسيوية أخرى، بعد اقتحام شقتهم، والاعتداء عليهم، وتكبيلهم بقيود بلاستيكية أحضروها لهذا الغرض مما مكنهم من الاستيلاء على المنقولات المذكورة.

وقالت النيابة إن المتهمين انتحلوا وظيفة من الوظائف العامة وذلك بأن ادعوا للمجني عليهم بأنهم من رجال التحريات وأجروا عملاً من أعمالها بأن قاموا بطرق باب الشقة وأبرزوا بطاقة تعريفية لتأكيد مزاعمهم وطلبوا الولوج الى الداخل لتفتيشها وذلك لتحقيق غرض غير مشروع وهو ارتكاب الجريمة المبينة أعلاه.

وشهد شرطي في التحقيقات النيابية العامة بورود معلومات حول تورط المتهمين في الواقعة كما تم الاستدلال على مكان تواجد المتهم الأول الذي اعترف بعد إلقاء القبض عليه "أنه وبناء على اتفاق تم بينه وبين المتهمين على سرقة المجني عليهم توجه إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة نايف بعد أن علموا من أن أشخاصاً من إحدى الجنسيات الاسيوية يحوزون على مبالغ، فرغبوا في سرقتهم وخططوا لذلك".

وأضاف الشاهد :" واعترف المتهم نفسه انه في يوم الواقعة توجه برفقة باقي المتهمين حسب الخطة المتفق عليها، حيث طرق أحدهم الباب وما ان فُتح لهم حتى دخلوا الى الشقة، وهناك قيدوا المجني عليهم بواسطة قيود كانوا يحوزون عليها وتم إحضارها لذات الغرض ،وتمكنوا من سرقة الأموال والفرار بالمسروقات لتقاسمها بعد ان تعدوا بالضرب على المجني عليهم".