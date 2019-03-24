خالد بن محمد بن زايد يطلق منصة HUB71 لدعم مشاريع التكنولوجيا بمليار درهم

المصدر: وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وبمتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية منصة HUB71 لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة بقيمة 520 مليون درهم.

كما أعلن سموه إطلاق صندوق استثماري بقيمة 535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن منصة HUB71، لتصل بذلك قيمة الاستثمار الحكومي المخصص لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة لأكثر من مليار درهم.

جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن إطلاق منصة HUB71 الذي أقيم برعاية و حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية صباح اليوم في أبوظبي بحضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وقياداتها الحكومية وممثلي الشركاء الإستراتييجين والشركات الدولية الداعمة للمشروع.

يأتي إطلاق المشروع ?تأكيدا للمساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة للتحول الرقمي والمبادرات القائمة على الابتكار وريادة الأعمال بالشراكة مع أبرز الشركات العالمية المختصة.

و تعد "HUB71" إحدى المبادرات الرئيسية ضمن برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في سبتمبر الماضي.

وبهذه المناسبة قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي: "لقد نجحت إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كوجهة لاحتضان مبادرات الابتكار وتعزيزها.. ومن هذا المنطلق، فإننا نبذل جهودا مضاعفة لجعل أبوظبي وجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار، وذلك في إطار خطط وبرامج أبوظبي التنموية".

و في إطار هذا البرنامج، أعلنت حكومة أبوظبي عن إنشاء صندوق دعم بقيمة 535 مليون درهم إماراتي للقطاع الخاص، يتولى إدارته مكتب أبوظبي للاستثمار وذلك للاستثمار في الشركات الناشئة وشركات رأس المال المغامر ضمن منصة "Hub71". .وبدءا من 28 أبريل 2019 سيقوم الصندوق بالاستثمار المشترك بالتعاون مع أصحاب رأس المال المغامر في شركات التكنولوجيا الناشئة بالمنصة، وذلك من خلال خطة تنسيق حكومية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك مع شركات إدارة الصناديق التي تبدأ أنشطتها للمرة الأولى وذلك بهدف دعمها لتحقيق النمو بالإمارة.

كما ستعمل "HUb71" على توفير الدعم الكامل من حيث المعيشة والمساحات المكتبية والضمان الصحي بالنسبة للشركات التكنولوجية في مراحل تأسيسها الأولية.. وسوف يقدم الصندوق حزم دعم بنسبة 50% لشركات رأس المال المغامر التكنولوجية القائمة.

يذكر ان "HUb71" تجمع ثلاث ركائز أساسية لازمة لنجاح منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، ويشمل ذلك أصحاب رؤوس الأموال وممثلي الأعمال التجارية والشركاء الاستراتيجيين. وتعد كل من شركة "مبادلة للاستثمار" وشركة "مايكروسوفت" وصندوق "سوفت بنك فجين" الشركاء المؤسسين للمنصة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع "سوق أبوظبي العالمي" بهدف توفير بيئة الأعمال الداعمة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

بدوره قال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "إننا سعداء بأن يحتضن سوق أبوظبي العالمي منصة "HUb71"، والتي ستكون أساسا لازدهار الشركات الناشئة والشركات في مراحل تأسيسها بما يضمن لها الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في أبوظبي خاصة، ودولة الإمارات بشكل عام والمنطقة على نطاق أوسع.. وسيعمل سوق أبوظبي العالمي على إرساء السياسات التشريعية التي تضمن تطور المنصة وتسهم في تيسير الإجراءات كافة للشركات المنضوية تحت مظلة المنصة لممارسة أنشطتها.. وسوف نواصل إتاحة الأدوات والسبل اللازمة التي تضمن ازدهارها، وذلك من خلال أنظمة تشريعية متطورة، بما يحقق لهذه الشركات الناشئة والمؤسسات ممارسة أعمالها بكل سهولة، انطلاقا من حرصنا على جعل أبوظبي الأمكان الأمثل لها".

من جانبه، قال سكوت غوثري، النائب التنفيذي لرئيس "مايكروسوفت" لقسم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي: " فخورون بشراكتنا الاستراتيجية في مبادرة " HUB71" في أبوظبي و التي تعكس التزامنا الثابت تجاه منطقة الشرق الأوسط، والتي تواصل مسيرتها نحو التحول الرقمي والابتكار.. وإنه لمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نشارك في تعزيز منظومة تقنيات التواصل الديناميكية وعالمية المستوى في دولة الإمارات التي تضم شركات ناشئة ومبتكرين ومستثمرين وصناعات وأوساطا أكاديمية وحكومية.. ومن خلال العمل تحت مظلة " HUB71" في أبوظبي، فإننا نسهم في توفير بيئة مواتية تحتضن المبتكرين والمواهب الطموحة من مختلف أنحاء العالم والذين يحرصون على استكشاف الفرص بالمنطقة".

من جهته قال سعادة وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة "مبادلة للاستثمار": "تحظى شركة مبادلة كمستثمر نشط بسجل حافل على صعيد توظيف رأس المال وبناء الشراكات في قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أبوظبي توفر من خلال "HUb71" منصة مثالية بالنسبة لنا يمكننا من خلالها جمع شبكاتنا العالمية واستثماراتنا وخبرتنا الاستراتيجية على مستوى العالم تحت مظلة واحدة بما يمكن الشركات الناشئة في مراحلها الأولى والتي تمتلك خططا للتوسع في أعمالها، من القيام بذلك بنجاح في المنطقة.

وأوضح أن هذه المبادرة تعكس الرؤى الاستثمارية المستقبلية لحكومة أبوظبي في القطاع التكنولوجي.. و ستلعب منصة "HUB71" دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية لحكومة أبوظبي حيث تستند إلى الأسس الراسخة التي تحظى بها العاصمة في عدد من القطاعات، من خلال توفير وظائف وقطاعات جديدة، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الاستثمارات العالمية في دولة الإمارات.. وقد تم تأسيس المنصة التكنولوجية بهدف تذليل العقبات التي تواجهها الشركات الناشئة حول العالم وأنها بصدد الانتهاء من محادثات مع شركات استثمارية عالمية تهدف إلى توظيف التمويلات لصالح الشركات الناشئة ذات الأنشطة الاستثنائية.

وقال ماسايوشي صن، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك": "يشرفنا في صندوق سوفت بنك فيجن والشركات التابعة لنا المشاركة كشريك مؤسس في"HUB71" بأبوظبي.. وإننا نثق في إمكانيات المنصة كمشروع متميز سيجمع الشركات الناشئة والأكاديميين والمستثمرين في مجال التكنولوجيا لإرساء منظومة تقنية بارزة على مستوى المنطقة والعالم.. و بهذه المناسبة نوجه التهنئة إلى سكان أبوظبي بتدشين هذه المبادرة الرائعة" .