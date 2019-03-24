مكتوم بن محمد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الإستراتيجية

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي اليوم اجتماع مجلس الشؤون الإستراتيجية التابع للمجلس وذلك بمقر المجلس بأبراج الإمارات.

ناقش المجلس - الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي و أعضاء المجلس - عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

كما ناقش استراتيجية مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لرعاية وتأهيل القصر - التي تحتوي على ثلاثة محاور - الأول تقديم الخدمات وتوزيع المهام بين الشركاء والمحور الثاني المتعلق بالمساعدات المالية والصرف والمحور الثالث الخاص بجودة البيانات وتبادل المعلومات.

وسلطت الاستراتيجية الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في إدارة و تنمية أموال القصر وبما يتماشى مع خطة دبي 2021 في محاور التمكين الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم والاستقرار المادي وتناولت الممكنات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة مثل الاستماع لآراء القصر وتسخير التكنولوجيا والتركيز على المراحل الانتقالية الفاعلة وتدعيم الشراكات ودعم القائمين على القصر وتعزيز القوانين والسياسات ذات الصلة.

وتناولت الاستراتيجية كذلك فرص التحسين المتمثلة في تقديم الخدمات من خلال التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية و الشركاء من أجل تحديد الأدوار وتوزيع المهام و إدارة الحالات والاستفادة من خبرات الباحثين الاجتماعيين المؤهلين في الجهات الأخرى و العمل على توحيد مصادر الدعم ومواءمتها مع خط الاستحقاق الجديد وسياسة المنافع بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع ومواءمة البيانات والتصنيفات مع الشركاء كافة لتوحيد البيانات.

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات.

يأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة و ابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.