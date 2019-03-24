شرطة دبي تعلن إيقاف تقديم 8 خدمات مرورية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إيقاف تقديم 8 خدمات مرورية في مراكز الخدمة (مراكز إسعاد المتعاملين) بشكل مباشر والاكتفاء بتقديمها عبر التطبيقات الإلكترونية والذكية وذلك إبتداءاً من شهر ابريل المقبل.

وجاء الإعلان عن إيقاف تقديم الخدمات الثمانية خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الإدارة العامة للمرور، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعقيد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والرائد ماجد البردان، مدير إدارة اسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة.

وأوضح العميد المعلا أن الخدمات التي سيتم إيقافها تتمثل في: طلب تقرير حادث مروري بدون إصابات، طلب اصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، دفع المخالفات المرورية، طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية (بطاقة ائتمان)، شهادة بحث الحالة المرورية، طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، شهادة براءة الذمة المرورية، كشف بالمخالفات المرورية.

بدوره، أكد العميد خالد ناصر الرزوقي أن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها متوفرة على العديد من القنوات الذكية التي توفرها شرطة دبي سواء عبر الانترنت أو الخدمات الذكية على الهاتف النقال ومحال الصرافة وأجهزة اللمس المتوفرة في الدولة، مشيراً الى ان نسبة الخدمات الذكية والإلكترونية المقدمة عبر الموقع الالكتروني والتطبيقات الذكية فاقت 80% في العام الماضي، مبيناً ان عدد المعاملات المقدمة في شرطة دبي خلال العام الماضي بلغت 2 مليون معاملة.

وأوضح العميد الرزوقي ان الى ان هناك خطة تسويق للخدمات التي سيتم الاكتفاء بتنفيذها عبر التطبيقات الذكية من خلال وسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وتلفزيون إلى جانب الإعلانات والترويج من خلال الواجهات الالكترونية.

ومن جانبه قال العقيد جمعة بن سويدان ان الخدمات المرورية التي سيتم ايقافها يستطيع أي متعامل إنجازها من خلال الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي على موقعها الإلكتروني وعبر تطبيقاتها الذكية وشاشات اللمس المتوفرة في المركز التجارية في دبي ومختلف امارات الدولة، مبيناً في الوقت ذاته أن من سيحضر للتقديم لأي من هذه الخدمات في مركز الخدمة سيتم تعليمه كيفية الحصول على الخدمة إلكترونية من خلال التطبيقات الذكية.

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان ان المرحلة القادمة من الخدمات المرورية التي سيتم ايقافها عبر مراكز تقديم الخدمة ستكون في شهر يوليو القادم وهي أربعة خدمات وتتمثل في طلب الحجز الذكي، طلب دفع بدل حجز مركبة، طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية (شيكات) وطلب فك حجز مركبة.