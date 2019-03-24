أمطار وبرد في أم القيوين

مّن الله سبحانه وتعالى على إمارة أم القيوين صباح اليوم بهطول الأمطار الغزيرة مصحوبة ببرد كثيف .

وتداول ناشطون مقاطع فيديو للأمطار والبرد وهي تهطل على الاماراة ، نحمد الله على النعمة ، ونرجوا من الأخوة السائقين اخذ الحيطة والحذر للوصول إلى وجهاتهم بسلام .

مشاهد أخرى متداولة للأمطار والبرد في أم القيوين صباح اليوم

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على أغلب المناطق مع سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون على اليابسة مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويظل البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.وسقطت أمس أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة في كل من الظفرة ومدينة زايد وطريف والحمرا ومخيرز وخورفكان ورأس الخيمة والشارقة ومدينة العين وما حولها، كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطار الفجيرة، وكانت رعدية على مطار البطين في أبو ظبي ومدينة محمد بن زايد.

فيما استمر أمس تكون السحب الركامية الممطرة والرعدية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية السرعة وصلت سرعتها إلى نحو 60 كم/‏‏س عملت على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 800 متر على بعض المناطق المكشوفة، كما عملت على اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى أكثر من 9 أقدام في عمق الخليج العربي.وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، تساقط حبات برد على قمة جبل جيس، والتي سجلت انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة وصلت إلى معدل 8.9 درجات بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، فيما شهدت مناطق الإمارة هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة برياح قوية.

وسجلت قمة جبل جيس خلال العطلة الأسبوعية إقبالاً كبيراً من العائلات والأفواج السياحية للاستمتاع بانخفاض درجات الحرارة على ارتفاع 1600 قدم عن سطح البحر. وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة في دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس لجنة الطوارئ، أن الفرق الهندسية والطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع البلاغات الواردة لغرفة العمليات عبر الرقم المجاني 8008118. من جانبها حذرت شرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة هطول الأمطار.وقال حميد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، إن توقف حركة خروج قوارب الصيد البحري للرحلات اليومية يأتي التزاماً بتحذيرات الجهات المعنية نتيجة لارتفاع الأمواج وشدة الرياح البحرية.