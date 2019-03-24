جمعية الإمارات لمتلازمة داون تحتفي بعيد الأم

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها بدبي احتفالاً كبيراً بمناسبة عيد الأم، دعيت إليه أمهات أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون مع أبنائهن برعاية آشني شملال حرم المدير العام لمجوهرات مالبار للذهب والماس وكريماتها وبحضور حمزة ك.س. مدير إدارة المسؤولية المجتمعية.

ورحبت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس الإدارة بآشني شملال وفريق مالبار للذهب والألماس وثمنت مبادرتهم الطيبة في يوم يعتبر من الأيام المميزة جداً في حياة كل أم، وقالت جعرور: «إن الأم هي عماد الأسرة وهي النواة التي تشكل جوهر الاستقرار وهي الأساس في التراحم والترابط والصلات التي تعزز من التلاحم المجتمعي».

من جانبها قالت آشني شملال إن هذا اليوم هو يوم مميز في حياتي وقد لامس قلبي حجم المحبة التي يحملها أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون. وأشادت بجهود الجمعية في الارتقاء بأصحاب الهمم وتطويرهم ودمجهم.

من جانبها أعربت نوال آل ناصر نائب رئيس مجلس الإدارة عن شكرها وتقديرها للأمهات وسعادتها البالغة بتواجد عدد كبير منهن مشيدة بالدور العظيم والعطاء الذي تبذله الأم في بناء جيل المستقبل.

وأشادت بالأجواء الجميلة التي أضفت على الحفل وكل من فيه البهجة والسرور. وتضمن الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات من تقديم ذوي متلازمة داون، وفي نهاية الحفل كرمت الدكتورة منال جعرور وآشني شملال الأمهات بتقديم الهدايا القيمة وشهادات التقدير، وأشادت الأمهات بجهود الجمعية وسعيها الدؤوب على تقديم الأفضل لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم.