لطيفة بنت حمدان تتفقد ملتقى «نحن معكم»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تفقدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ملتقى «نحن معكم»، الذي تنظمه هيئة آل مكتوم الخيرية بمنطقة «كايت بيتش» في جميرا بأم سقيم، وزارت الشيخة لطيفة ومعها محمد عبيد بن غنام الأمين العام للهيئة وسميرة محمد المشرفة على الملتقى جميع الأجنحة المشاركة، والتقت المشاركين، الذين أبدوا تفاعلهم الكامل مع هذه الفعالية السنوية التي تدعم أصحاب الهمم وتؤكد مشاركتهم الكاملة لإظهار طاقاتهم الكامنة وقدراتهم العالية، التي تسهم عملياً في التنمية الشاملة للدولة.

وأعربت الشيخة لطيفة عن بالغ إعجابها بالمنتجات التي استعرضها أصحاب الهمم والتي أظهرت مدى التفوق والتميز والإبداع، مؤكدة أن دولة الإمارات توفر فرصاً متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، كما ورد في القانون أن لأصحاب الهمم الحق في جميع المشاركات المجتمعية والحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، حيث تضمن دولتنا المعطاءة وفق توجيهات القيادة الرشيدة تحقيق المساواة بين أصحاب الهمم ونظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز بسبب احتياجاتهم الخاصة في جميع التشريعات والبرامج والسياسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه قال محمد عبيد بن غنام: إن جميع المؤسسات والهيئات في الدولة بذلت جهوداً من أجل تقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لأصحاب الهمم وتوفير الفرص الكفيلة لخوض معترك الحياة وتحقيق الاستقلالية، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل أصحاب الهمم مبدعين قادرين على منافسة الأصحاء في كل المجالات.