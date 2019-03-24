وفد «الهلال الأحمر» يطلع على احتياجات متضرري إعصار «إيداي» في موزمبيق

المصدر: مابوتو - وام

التقى خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني سفير فوق العادة ومفوض للدولة بجمهورية موزمبيق، وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي وصل للعاصمة «مابوتو» لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية والإشراف على توزيع المساعدات على المتأثرين من إعصار «إيداي».

وقام السفير القحطاني، خلال اللقاء، بإطلاع وفد الهيئة على آخر التطورات في المناطق المتضررة والاحتياجات الأساسية للمتضررين جراء الإعصار.

كما التقى وفد الهلال الأحمر الإماراتي المسؤولين عن المؤسسة الوطنية لإدارة الكوارث في موزمبيق، وقام بتنسيق عملية توزيع المساعدات على المتأثرين، وتفقد أوضاعهم الإنسانية والاطلاع على متطلباتهم الضرورية.

وتنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برامج إغاثية لصالح المتأثرين من الإعصار، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 18.3 مليون درهم للمتأثرين من «إيداي» في زيمبابوي وموزمبيق وملاوي.