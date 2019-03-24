الاتحاد النسائي يتابع برنامج تدريب النساء العربيات على عمليات حفظ السلام

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد يتابع بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برنامج تدريب مجموعة النساء العربيات على عمليات حفظ السلام، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الدفاع ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي على أرض مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، ويشمل برامج رياضية وترفيهية.

وقالت السويدي في تصريح لها بمناسبة زيارة مجموعة المتدربات أمس لـ «عزبة النباغ» التابعة لبلدية العين، إن المتدربات يلقين كل حفاوة واهتمام في إطار الفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التدريب، موضحة أن الزيارة فعالية ترفيهية ثقافية تستهدف إطلاعهن على الأماكن السياحية في الدولة.

وأعربت عن شكرها لبلدية العين على الحفاوة التي لقيتها المتدربات خلال هذه الزيارة والخدمات التي قدمتها لهن بالنادي الترفيهي التابع لها، إضافة إلى تعريفهن بمعالم العزبة السياحية.

من جانبه رحّب الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، بالمتدربات اللاتي زُرن عزبة النباغ، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وتفعيل أطر التنسيق بين الطرفين في المجالات كافة انطلاقاً من أهداف البلدية الرامية إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الحكومية في الدولة وتقديم الدعم لأنشطة ومبادرات وفعاليات الاتحاد النسائي بمدينة العين، والتأكيد على ترسيخ التعاون القائم وتطويره بما يحقق رؤية الجانبين.

وأكد النعيمي سعي بلدية مدينة العين إلى توحيد الجهود من أجل الارتقاء بالمرأة الإماراتية وتمكينها وبناء قدراتها لتكون عنصراً فعّالاً ورائداً في التنمية المستدامة وإفساح المجال أمامها للقيام بدورها كاملاً في المجتمع، لا سيما أنها ركيزة أساسية في عملية التنمية والتطوير.

من جانبهن أعربت المتدربات عن ارتياحهن لهذه الزيارة وما لقينه من استقبال طيب من جانب المسؤولين عن بلدية العين، واطلاعهن على المعالم السياحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.