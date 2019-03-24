حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء بوفاة ماجد خلفان بن ثنية

المصدر: دبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء بوفاة المغفور له ماجد خلفان بن ثنية وذلك خلال زيارة سموه أمس خيمة العزاء في منطقة المنخول بدبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وذويه وأقربائه داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.