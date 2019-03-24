مذكرة لتسريع برنامج التحوّل الرقمي لحكومة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز»، في سبيل تسريع برنامج التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

وتمّ توقيع الاتفاقية من قبل الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وفابيو فونتانا، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وأنطونيو نيري، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز».

وجاء الإعلان عن الاتفاقية في أعقاب الاجتماع الذي عقده جاسم الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وأنطونيو نيري، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز»، حيث ناقشا خلاله الخطط والمشاريع الطموحة التي تنفذها حكومة أبوظبي حالياً في إطار رؤيتها بتوفير أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين.