بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي لإعادة التدوير

المصدر: دبي - البيان

شاركت بلدية دبي احتفالات العالم بـ «اليوم العالمي لإعادة التدوير»، وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى تشجيع المؤسسات والشركات والأفراد على إعادة تدوير النفايات، إضافة إلى تبني ثقافة تقليلها والحد من أضرارها على البيئة. وقال المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات ورئيس فريق التوعية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات في بلدية دبي: «إن هذه المناسبة العالمية الحديثة نسبياً قادرة على تحقيق التأثير الإيجابي المنشود منها على الصعيدين البيئي والاقتصادي، بفضل ما تحظى به من انتشار عالمي واسع النطاق، ما يسهم في نشر التوعية إزاء واحدة من القضايا البيئية الملحة. لقد بات العالم يدرك تماماً أن المواد القابلة لإعادة التدوير تمثل أحد الموارد الطبيعية الرئيسية للإنسان، لذا فإننا في بلدية دبي أولينا إعادة التدوير درجة عالية من الاهتمام .

فعاليات

واحتفاءً بهذا اليـــوم، نظّمت بلدية دبي مجموعة من الفــعاليات للمؤسسات التعليمية والمجـــتمعية، لتحقيق أهداف ومساعي الإدارة المستدامة للنفايات، وإضـــافة إلى ذلك، فقـــد اشتمل البرنامج على تنظيم عدد من المحاضرات في المؤسسات التعــليمية من أجل توعية النشء إزاء أهمـــية احترام البيئة بمشاركة أعــضاء فريق «سفراء الاستدامة».

وركزت الفعاليات بمجملها على حثّ أفراد المجتمع للإسهام في فصل النفايات المنزلية والمدرسية للحد من أضرارها على الإنسان والبيئة، والتشجيع على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم لدفع عجلة التنمية المستدامة.