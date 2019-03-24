261 عملية نقل وزراعة للكلى في «خليفة الطبية» منذ 2009

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

بلغ إجمالي عمليات زراعة الكلى في مركز زراعة الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية منذ إنشائه عام 2009 نحو 261 عملية نقل وزراعة للكلى، فيما أجرى المركز نحو 51 عملية نقل وزراعة للكلى من متبرعين أحياء ومتوفين خلال عام 2018 وأوائل عام 2019. إلى ذلك، كشفت «صحة» لخدمات الغسيل الكلوي التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن مراكز الغسيل الثمانية على مستوى إمارة أبوظبي نفذت خلال العام الماضي ما يزيد على 209 آلاف دورة غسيل كلوي للمرضى، منها 158.9 ألف دورة للمرضى الخارجيين، و50.5 ألف دورة للمرضى المنومين في المستشفيات، إضافة إلى نحو 8.5 آلاف دورة للغسيل البروتوني للمرضى في منازلهم.

خبرات

ويشرف على برنامج زراعة الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية فريق طبي وفني وإداري مؤهل تأهيلاً عالياً، يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، إذ يجري المركز 6 عمليات زراعة كلى شهرياً بنسب نجاح عالية تتراوح بين 95 و98% في السنة الأولى، وتصل إلى 85% بعد خمس سنوات من إجراء العملية، إذ تقاس نسبة النجاح بعدم رفض الجسم للعضو المزروع، وهي نسبة عالية. أكد الدكتور أيمن المدني، نائب المدير التنفيذي لصحة، أن «صحة» تسعى دائماً لتحقيق أعلى معايير الجودة الطبية العالمية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة في الغسيل الكلوي، بوجود فريق يسهر على تحسين حياة مرضى الكلى.

استحداث

واستحدثت مدينة مستشفى الشيخ خليفة الطبية تقنيات «سيرفيسر» و«هيروجرافت» لغسيل الكلى، وهو المستشفى الوحيد الذي يمتلك الرخصة لإجراء هذا النوع من العلاجات، والتي تحتاج لتقنية عالية من الأشعة،ويستطيع المريض مغادرة المستشفى في يوم العملية، وتستغرق عملية «هيروجرافت» من ساعة إلى ساعة ونصف، تحت تخدير كامل.

علاج

وتضم وحــدة غسيل الكلى للأطفال بمدينة الشــيخ خـــليفة الــطبية 9 وحـــدات غسيل بــسعة 27 مريضاً يومياً، إذ تقدم 4 جلسات غسيل أسبوعياً لكل طفل.

ويوفر القسم علاجاً لمرض «تهيج خــلايا الكلى»، الذي يعد من أخطر الأمراض التي تصــيب الأطفال، ويؤدي إلى القصور الكلوي والفــشل السريع للكلى ما لم يتم علاجه بسرعة.