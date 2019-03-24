مركز محمد بن راشد للفضاء يختتم مشاركته في مؤتمر عالمي

المصدر: دبي ـ البيان

اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء بصفته الشريك المؤسس مشاركته في مؤتمر الفضاء العالمي بدورته الثانية، الذي أقيمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في منتجع «سانت ريجيس جزيرة السعديات»، في العاصمة أبوظبي. وتأتي هذه الشراكة باعتبار المركز جهة علمية متخصصة في علوم الفضاء والتقنيات المتقدمة لتسهم في تأسيس قطاع الفضاء الوطني في دولة الإمارات كإحدى دعائم اقتصاد المعرفة، إذ سلط المؤتمر الضوء على مزايا اقتصاد الفضاء العالمي وفرص تطوره ونموه.

وناقش مركز محمد بن راشد للفضاء خلال مشاركته في المؤتمر أبرز تطورات قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحدث المهندس سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في "مركز محمد بن راشد للفضاء" خلال جلسة حوارية عن استضافة "المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية" 2020"، أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم والتي تعتبر الاستضافة الأولى على مستوى الوطن العربي.

كما شارك عدد من المتحدثين من مركز محمد بن راشد للفضاء في جلسات عدة تناقش مجموعة من المواضيع المرتبطة بقطاع الفضاء، من السياسات والاستراتيجيات وأبرز المشاريع الفضائية إلى أحدث ما وصلت إليها تكنولوجيا استكشاف الفضاء وسُبل تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع، بالإضافة إلى الترويج لتطوير تكنولوجيا الفضاء، وتحليل وتطوير استراتيجيات الفضاء التجارية.

وتحدث في أولى جلسات اليوم الأول للمؤتمر، عامر الصايغ الغافري مدير أول إدارة الهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء عن إمكانية تطوير نماذج متعددة التخصصات لتوسيع النظام البيئي للفضاء .