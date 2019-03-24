«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية».. مشروع عالمي رائد

المصدر: دبي ـ البيان

اتخذت دولة الإمارات خطوات مُبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة. وتعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.

وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 7% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050. وتعد دبي المدينة الوحيدة في المنطقة التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية الواعدة بمستهدفات محددة وبنطاق زمني يرسم ملامح مستقبل الطاقة حتى عام 2050.

تتضمن الاستراتيجية 5 مسارات رئيسية: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة. وتندرج تحت مسار البنية التحتية مبادرات مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في إطار الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي 2021، ونستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز المشروعات لتحقيق هذه الرؤية. وتحظى مشروعات المجمع منذ إطلاقه باهتمام كبير من المطورين العالميين».

في يونيو 2016، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بمناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل. وقد سجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت دولار لكل كيلووات في الساعة بنظام المنتج المستقل للمرحلة الثالثة من المجمع، وتم تشغيل المشروع الأول بقدرة 200 ميجاوات في الأول من مايو 2018 على أن يتم تشغيل المشروعين الثاني والثالث حتى عام 2020.

ولتنفيذ المشروع، أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «شعاع للطاقة -2» وتمتلك 60% من أسهمها، وذلك بالشراكة مع «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها، والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة. وتمتلك «مصدر» 24%، فيما تمتلك «إي دي إف انرجي نوفل» 16%، فيما يتولى الائتلاف الدولي الذي تقوده شركة «جرانسولار» الإسبانية المتخصصة في مقاولات الطاقة المتجددة، ويضم شركتي أكسيونا الإسبانية و«جيللا» الإيطالية، أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC).

اعتماد

وقال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي"اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للطاقة في المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي حظي منذ الإعلان عنه باهتمام كبير من قطاع الأعمال والطاقة، وتلقينا عروضاً مهمة من عدة جهات عالمية".

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) أن تسليم المشروع الأول من المرحلة الثالثة بقدرة 200 ميجاوات في الموعد المحدد، يبرهن على مدى الاحترافية والتعاون المثمر بين الشركات المنفّذة لهذا المرحلة المتوقع أن تكون المشروع الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حين اكتماله.

وقال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "مبادلة": "تقوم الاستدامة الحقيقية على ثلاث ركائز هي: الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ويمثل ذلك المنطلق والدافع للجهود التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي، و"مصدر"، شركة الطاقة المتجددة التابعة لـ "مبادلة"، وجميع شركائنا في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وشركة "شعاع للطاقة 2".

وقال بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في "مصدر": "يلتزم الشركاء في "شعاع للطاقة 2" بدعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة في دولة الإمارات، من خلال التركيز على تطوير الكوادر البشرية والكفاءات الوطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جهته، قال المهندس جمال الحمادي، نائب الرئيس الطاقة النظيفة والمتنوعة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يشتمل المشروع الأول ضمن المرحلة الثالثة من المجمع على محطة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يتم فيها استخدام ألواح قابلة للميّلان وقادرة على تتبع أشعة الشمس ما يعزز قدرتها الإنتاجية .