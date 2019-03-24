عمومية «تكافل الصحفيين» تنتخب مجلساً جديداً

المصدر: دبي- البيان

انعقدت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين مساء الخميس الماضي في فندق شانغريلا دبي، بحضور 44 عضواً عاملاً حيث انتخبت مجلساً جديداً للصندوق.

وأقر مندوب وزارة تنمية المجتمع اكتمال نصاب انعقاد الاجتماع، ثم ناقش أعضاء الجمعية العمومية جدول الأعمال، وتم اعتماد محضر اجتماع الجمعية السابق، والتقرير الإداري والمالي عن عام 2018، كما اعتمد الأعضاء برامج النشاط وخطة العمل لعام 2019.

وتم اختيار مدقق الحسابات من بين عروض مكاتب التدقيق، واستفاض الأعضاء في بند الاقتراحات المقدمة منهم، وأقرت الجمعية العمومية ضرورة وضع آلية تضمن تحصيل الأقساط من الأعضاء الحاصلين على القروض في مواعيدها، لمنح زملاء آخرين الفرصة نفسها من تسهيلات الصندوق، وضرورة البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق، ووضع آلية صحيحة للقروض.

إجراءات

وبعد اعتماد التقرير تسلم مندوبو وزارة تنمية المجتمع إدارة إجراءات الترشح لعضوية المجلس الجديد، وتقدم للترشح 11 من أعضاء الجمعية العمومية.

وجرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري على المرشحين، لاختيار 5 أعضاء من بين المرشحين وعددهم 7 مع الاحتياط لتشكيل المجلس الجديد.

وبعد انتهاء عملية الاقتراع، قامت اللجنة المشرفة من وزارة تنمية المجتمع بالإضافة إلى عضوين من أعضاء الجمعية غير المرشحين، بفرز الأصوات، وكان من بين أصوات الانتخاب صوتان باطلان.

وأعلنت اللجنة المشرفة من وزارة تنمية المجتمع برئاسة أحمد الشيباني وعضوية محمد حمزة، نتيجة فرز الأصوات، والتي أظهرت فوز كل من الزميلات والزملاء: فضيلة المعيني (29 صوتاً)، وموزة مطر (28 صوتاً)، وياسين سالم (24 صوتاً)، وكلثم المندوس (24 صوتاً)، ونبيل الكثيري (20 صوتاً)، وحصة سيف 18 صوتاً كعضو احتياط أول، ولولوة ثاني 16 صوتاً كعضو احتياط ثان، وتمنت اللجنة المشرفة على الانتخاب التوفيق للمجلس الجديد في أعماله خلال الفترة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.

وجرت العملية الانتخابية في جو ساده الحب والاحترام والتقدير المتبادل في الحوار البناء بين كافة أعضاء الجمعية العمومية، وشكر المجلس الجديد، المجلس السابق على جهوده التي قام بها خلال السنوات المنصرمة.