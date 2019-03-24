توعية طلبة «المنيرة» في أبوظبي بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت شرطة أبوظبي، محاضرة للتوعية من مخاطر المخدرات، استفاد منها طلبة وطالبات مدرسة المنيرة في بني ياس.

وأثنى العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، على الجهود الأسرية والتعليمية في الوقاية من براثن السموم المخدرة، لتنشئة الأبناء في بيئة مستقرة بالمجتمع.

وأكد أهمية معرفة حالات وطرق التعامل مع المدمنين، ووسائل إرشادهم إلى طريق الصواب، والحيلولة دون اتساع دائرة التعاطي لتشمل آخرين، يسهل انزلاقهم إلى مستنقع الإدمان، لافتاً إلى أهمية عقد محاضرات توعية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، بهدف تعزيز الثقافة القانونية للشباب والنشء.