«إقامة دبي»: مكتب الاستشارات الابتكارية نقلة نوعية في الأداء المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «مكتب الاستشارات الابتكارية ICO» الذي أُطلق في متحف مستقبل إقامة دبي خلال مشاركة الإدارة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019، يعتبر نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، ومنصة تفاعلية تجيب عن أبرز الأسئلة المرتبطة بمنظومة الابتكار، حيث إنه يعمل ضمن منهجيات علمية ابتكارية متبعة عالمياً، ويهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعميم مفاهيمه وأدواته وتنمية روح الابتكار، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة الابتكار بين الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال اللواء محمد أحمد المري: سيصبح «مكتب الاستشارات الابتكاري» الذكي الواجهة الأمامية لمركز الإبداع والابتكار، ويقدم جميع الاستشارات الابتكارية عن طريق قنوات التواصل المتمثلة بالبريد الإلكتروني innovation@dnrd.ae والهاتف الأرضي: (047075558) وتطبيق الواتساب: (056534732). مشيراً إلى أن الإدارة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء تطبيق ذكي خاص بالمكتب يكون في متناول جميع الموظفين والمعنيين، بحيث تكون عملية تقديم الاستشارات بخطوات ذكية وسهلة. وموضحاً أنه سيتضمن جميع ما يخص المركز من مبادرات ونشاطات ابتكارية ومن جوائز محلية وعالمية، بحيث سيكون كمرجعية لكل ما يتعلق بالابتكار في إقامة دبي.

وأضاف اللواء المري، إن الإدارة حريصة على دعم المبتكرين بشكل مستمر من خلال مركز الإبداع والابتكار الذي تم إنشاؤه لإدارة العمليات الابتكارية، ووضع حلول مبتكرة ريادياً، وترسيخ ثقافة الابتكار، وخلق بيئة داعمة للابتكار، وتحفيز كافة الوحدات التنظيمية في الإدارة على التطبيق المنهجي للابتكار، وبناء المهارات الابتكارية لاستدامة عملية الابتكار المؤسسي.

وأشارت إلهام يونس أهلي مدير مركز الإبداع والابتكار في إقامة دبي، إلى أن إجراءات تقديم الاستشارات الابتكارية عبر المكتب تبدأ بتقديم الدعم للموظفين وكافة شرائح المجتمع حول مفاهيم الابتكار والعمليات الداعمة لمنظومة الابتكار، إضافةً لمعايير اختيار وتنمية المبدعين، وآليات التفكير الإبداعي، وارتباط المعرفة بالابتكار، وصولاً إلى طرق تحويل الأفكار إلى مشاريع ابتكارية.