وزارة الداخلية تحقّق أمنية طفلة في العمل طبيبةً لمدة يوم كامل

المصدر: الشارقة - البيان

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» حلم الطفلة هالة، 5 سنوات، في العمل كطبيبة لمدة يوم كامل في إدارة الخدمات الطبية بالشارقة، وذلك خلال مشاركتها في الحفل الذي نظّمته إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مبنى الإدارة بالشارقة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة تحت شعار «أسعد غيرك، تسعد»،

حضر الحفل الذي اشتمل على مسابقات ترفيهية وثقافية وعدد من الأنشطة والفعاليات الإنسانية، حشد من العاملين في إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، فريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية ومديرة المكتب في دبي، مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام.

تقدير

وتقدّم هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير والعرفان إلى إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تعاونهم المتواصل وجهودهم المبذولة لدعم رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة ومُساهمتهم في تحقيق أمنية الطفلة هالة، مؤكداً أن الاحتفال بيوم السعادة العالمي خلال عام التسامح يؤكّد على روح الإخاء الإنسانية النبيلة التي يتمتّع بها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُبرز الإرث الإنساني الخالد الذي غرس بذاره الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، ونحصد ثماره الآن محبة وتسامحاً وسعادة.

وقامت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في ختام الحفل بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على فريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية، وممثلي وسائل الإعلام مع التقاط الصور التذكارية.