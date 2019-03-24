مناقشة تقييم المؤشرات الأمنية في الهيئات القنصلية بدبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الهيئات القنصلية لدى الدولة، بحضور المقدم حمد محمد عبدالله، مدير إدارة أمن المنشآت، والمقدم طارق خميس فرج، نائب مدير إدارة أمن المنشآت بالوكالة، وممثلين من نظم الحماية، ومكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي، وعدد من الضباط، وذلك لمناقشة تقييم مؤشرات الأداء الأمني في الهيئات القنصلية في إمارة دبي.

ورحب اللواء الغيثي بالحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات في المجال الأمني، واستجابة للاحتياجات والمتطلبات الأمنية للهيئات القنصلية في إمارة دبي، عبر تطبيق وسائل وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتركيب كاميرات للمراقبة في الهيئات القنصلية.