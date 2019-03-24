رفض رشوة 50 ألف درهم شهرياً فتمت ترقيته

المصدر: دبي - البيان

أمر اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بترقية الشرطي محمد عبد الله محمد بلال إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية ومنحه هدية عينية وشهادة تقديرية، وذلك لحسن تصرفه ونزاهته وأمانته وإخلاصه في عمله الذي عكس صورة مشرفة لرجل الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال اللواء المري: إن ترقية العريف أول محمد عبد الله محمد بلال الذي يعمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جاءت تقديراً لما لمسناه من تفانٍ في أداء واجبه وعكسه الصفات الحميدة التي يتمتع بها رجال الشرطة والتي تمثلت في رفضه لـ30 ألفاً كدفعة أولى، ولرشوة 50 ألف درهم راتباً شهرياً، بالإضافة إلى سيارة هدية، وذلك مقابل عدم ضبط أو متابعة أشخاص يعملون في تجارة المشروبات الكحولية في منطقة المحيصنة بدبي. من جانبه تقدم الشرطي محمد عبد الله محمد بلال بالشكر والعرفان إلى اللواء عبد الله خليفة المري لترقيته وتقدير تصرفه مما أدخل البهجة والسرور إلى قلبه وزاده إيماناً بإخلاصه في عمله، مؤكداً أن الترقية بمثابة وسام شرف على صدره وحافز له ولجميع زملائه لتقديم المزيد من الجهد والعطاء والإخلاص في العمل.