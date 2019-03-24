حصة بوحميد تبحث مع مسؤول ألماني سبل دمج وتمكين أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

بحثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع مع يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية للشؤون المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في ألمانيا، سبل الرعاية والتأهيل والتمكين لأصحاب الهمم، بما يحقق الدمج المجتمعي المتكامل لهم، ويجعلهم أشخاصاً منتجين متفاعلين مبادرين دائماً.

وجرى خلال اللقاء ــ الذي تم في مكتب معالي حصة بوحميد بديوان الوزارة في أبوظبي ــ تبادل وجهات النظر وأوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المتميزة في هذا الجانب لدى البلدين، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص من أصحاب الهمم، ويعكس الخطط والأهداف الساعية للدمج والتمكين.