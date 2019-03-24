«خليفة التربوية»: أصحاب الهمم في صدارة اهتمامات قيادتنا الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت جائزة خليفة التربوية، أنّ رعاية أصحاب الهمم وخاصة الحالات التي تعاني أمراضاً مزمنة من هذه الفئة تحظى باهتمام ورعاية كبيرتين من قبل قيادتنا الرشيدة، التي وفرت البيئة المناسبة لعلاجهم ورعايتهم وفق أحدث الممارسات في التشخيص والعلاج والرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الجائزة الذي ضم محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وعدد من موظفي الجائزة إلى «أمانة للرعاية الطبية» في أبوظبي، وكان في استقبالهم كلوديا سوريس مديرة إدارة العمليات بالقسم الطبي بأمانة للرعاية الطبية.

واطلع الوفد خلال زيارته على المرافق الطبية المتميزة لــ «أمانة»، والبرامج العلاجية المقدمة للمرضى من أصحاب الهمم، والذين توفر لهم أمانة أفضل طرق وأساليب الرعاية.

كما التقى أعضاء الوفد عدداً من المرضى الذين أعربوا عن تقديرهم للرعاية الطبية التي تقدمها «أمانة» لكل منهم وحسب حالته الصحية، وما يتطلبه ذلك من خطط وبرامج علاجية.

وأعرب محمد سالم الظاهري عن اعتزاز الجائزة بهذه الفئة الحيوية من أصحاب الهمم، مشيداً بتميّز الخدمات المقدمة لهم والرعاية الطبية والصحية التي تكفل لكل منهم الظروف المناسبة لتخفيف حالاتهم المرضية.

وقالت أمل العفيفي: إن هذه الزيارة تجسد رسالة جائزة خليفة التربوية في التواصل المجتمعي، والتفاعل مع مختلف الفئات، وخاصة فئة أصحاب الهمم، هذه الفئة التي أفردت لها الجائزة مجالاً تحت «مجال أصحاب الهمم»، وهو أحد المجالات الحيوية التي تستقطب مشاركات متنوعة من مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

وفي ختام الزيارة، وزع وفد الجائزة عدداً من إصدارات الجائزة للأعمال الفائزة في دوراتها المختلفة من أدب الطفولة والقصص والمؤلفات العلمية على أصحاب الهمم المرضى.