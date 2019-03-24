معظم خان: زايد زرع بذرة الصداقة الإماراتية الباكستانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو من زرع بذرة الصداقة مع قيادة باكستان، التي نمت لتصبح شجرة عظيمة.

جاء ذلك خلال احتفال الجالية الباكستانية المقيمة في الدولة باليوم الوطني الـ 79 لباكستان، وافتتح الاحتفال الذي أقيم في مبنى السفارة الباكستانية في أبوظبي برفع العلم من قبل خان، وتم عزف النشيد الوطني، كما تلى السفير الرسالة المقدمة من الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني، وأدى تلاميذ المدارس الباكستانية فقرات غنائية وطنية، وحضر هذا الاحتفال شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة من الجالية الباكستانية.

وهنأ السفير الباكستاني أبناء شعبه المقيمين في دولة الإمارات، وأفاد بأنه «في هذا اليوم تحديداً، عزم مسلمو شبه القارة الهندية على الحصول على بلاد مستقلة لهم من أجل أن يعيشوا حياتهم بكرامة وشرف وحرية». واستذكر السفير التحديات التي واجهتها باكستان منذ نشأتها، وكيف تغلب عليها الشعب الباكستاني بالاستعداد والالتزام والعزم الوطني.

وقدم السفير الشكر والعرفان للدول الصديقة وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لطالما وقفت بجانب باكستان في الأوقات الحرجة وساهمت في تطورها.

وأفاد بأن الاجتماعات الناجحة بين قيادة الدولتين في الأشهر الماضية، ساعدت في تحويل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية.

وأشاد السفير بالدور الذي يلعبه الباكستانيون المقيمون في الخارج في تنمية البلاد.

برج خليفة متزيناً بألوان علم باكستان بمناسبة اليوم الوطني الـ79 لباكستان كما بدا مساء أمس. | البيان