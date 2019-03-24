مطر الطاير: إنجاز 23 % من مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 23% من مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية للهيئة، الذي يأتي تنفيذه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتوسع في الأنظمة المرورية الذكية، بما يخدم توجهات دبي في التحول للمدينة الأذكى عالمياً .

جاء ذلك خلال تفقّده سير العمل في إنشاء مركز التحكم لإدارة الحركة المرورية في البرشاء، الذي يهدف إلى زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق بالإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حالياً إلى 60%، وتحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة وسرعة الاستجابة لها، وتوفير المعلومات المرورية الفورية للجمهور عن حالة شبكة الطرق عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة الجديدة والتطبيقات الذكية، وزيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية في مناطق الفعاليات الكبرى مثل «معرض إكسبو 2020».

واستمع مطر الطاير لشرح عن سير العمل في مبنى مركز التحكم، الذي يضم أربعة أقسام، هي: مركز التحكم المروري، وجناحا مكاتب دعم المركز، وبهو الاستقبال الذي يجمع بين كل الأقسام، إضافة لمبنى الخدمات الذي يشمل محطة للكهرباء ووحدات التكييف.

وبلغت نسبة الإنجاز في المبنى قرابة 26%، حيث اكتمل تشييد هيكل المبنى بالكامل، وبدأت أعمال التكسية الخارجية والأعمال الكهروميكانيكية.

متابعة

كما اطلع على سير العمل في مختلف حزم المشروع الخمس، حيث تشمل: الأولى أنظمة الرصد المروري وجمع المعلومات، وتتضمن تركيب 116 كاميرا، و100 جهاز كشف عن المركبات (RVDS)، وكذلك تركيب 114 جهاز بلوتوث، و17 جهاز استشعار حالة الطقس (RWIS)، أما الحزمة الثانية فهي نظام لوحات المعلومات (الرسائل الديناميكية)، وتتضمن تركيب 112 لوحة توفر معلومات آنية للسائقين عن حالة الطرق، وتشمل الحزمة الثالثة تنفيذ أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمشروع مثل الأعمال المدنية وتركيب خطوط الألياف البصرية، وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية، وتغطي هذه الأعمال قرابة 400 كيلومتر، وتغطي الحزمة الرابعة أعمال النظام المركزي المروري المتقدم.

مختبر

قال مطر الطاير: يعد هذا المشروع أحد مخرجات مختبر الابتكار (مسار الهيئة 2030)، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتضمن تنفيذ بنية تحتية متكاملة للأنظمة المرورية الذكية وإنشاء مركز تحكم جديد لإدارة الحركة المرورية، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تقليل الاختناقات المرورية والحوادث.