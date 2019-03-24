الهاملي: إعداد قيادات وطنية لقيادة الاقتصاد المعرفي أولوية وطنية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أن إعداد قيادات وطنية شابة لقيادة الاقتصاد المعرفي التنافسي هو من الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة التي توفر الدعم الكبير لشباب الوطن لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية وبناء المستقبل الواعد للدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في حلقة شبابية نظمها «مجلس شباب القطاع الخاص» مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة بعنوان «أهمية تعزيز دور ومشاركة القيادات الوطنية في القطاع الخاص»، وذلك بحضور منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس من المنتسبين لبرنامج قيادات حكومة الإمارات.

وأضاف الهاملي: «إن الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت وتعزيزها يتطلب وجود قيادات إماراتية شابة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى وزارة الموارد البشرية الوطنية إلى تحقيقه بالشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية المنظمة لعمل هذه القطاعات والمؤسسات الخاصة العاملة فيها من خلال تطبيق حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات المبتكرة».

وقال معاليه: «إن لدى الشباب المواطن كثيراً من القدرات والإمكانات التي تؤهلهم لقيادة القطاعات الاقتصادية وشغل العديد من المناصب والوظائف المختلفة في القطاع الخاص الذي يعد الخيار الاستراتيجي لتوظيف المواطنين، وقد أثبت شباب الإمارات في القطاع الخاص تميزهم وأصبحنا نفاخر العالم بإنجازاتهم».

ويأتي تنظيم الحلقة الشبابية في إطار سلسلة الحلقات النقاشية التي ينظمها مجلس شباب القطاع الخاص الذي يضم في عضويته 18 مواطناً ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية، ويعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تهنئة

هنّأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي الشباب من أعضاء المجلس لانضمامهم إلى «برنامج قيادات حكومة الإمارات» الذي حقق منذ تأسيسه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجاحات لافتة في تطوير وإعداد الكفاءات الوطنية كقادة متميزين.