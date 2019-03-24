«الوصايا العشر» و«التسامح» يزيّنان منصة حكومة دبي في معرض الوظائف

المصدر: دبي - البيان

حفلت منصة حكومة دبي، في معرض الإمارات للوظائف 2019، والتي أشرفت عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بلقطات مميزة لفتت أنظار زوار المنصة ونالت استحسانهم، أولاها جدارية حملت الوصايا العشر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي أوردها سموه في كتاب «قصتي».

أما اللقطة الثانية، فتمثلت بجدار التسامح، والتي طرحت سؤالاً، ماذا يعني لك التسامح؟ وجاءت إجابات زوار المنصة متنوعة بتنوّع مجتمع الإمارات وتسامحه، مثل: التسامح حل لكل مشكلة، وأتعهد بأن أكون متسامحاً مع الجميع.

ومنهم من يعني التسامح له التصالح مع الذات، ومنهم من عبّر عن تسامحه بالابتسامة والتفاؤل والسعادة فهي سر النجاح في الحياة مهما كانت الظروف، وغيرها الكثير من العبارات التي حملت العديد من المعاني الجميلة، التي تعكس طبيعة مجتمع الإمارات المتسامح والمحب للحياة والعيش بسلام.

اللفتة الثالثة التي شهدتها منصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف كانت في يوم السعادة العالمي، إذ غلب على المنصة اللون الأصفر، وقامت روضة غريب المطوع، رئيس قسم الإعلام في دائرة الموارد البشرية، بطلة السعادة في الدائرة بتوزيع البالونات الصفراء على أجنحة دوائر حكومة دبي.