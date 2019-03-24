«قمة A360» تستقطب نخبة من العلماء والشخصيات العالمية

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنطلق فعاليات «قمة A360» في دبي الثلاثاء المقبل، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين والشخصيات القيادية والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا العالمية ومسؤولين حكوميين من دولة الإمارات والعالم، ليكون الاجتماع الأول لهذه القمة العالمية في المنطقة.

وتستضيف القمة في جلستها الافتتاحية معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في حوار خاص مع الدكتور بيتر ديامانديس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجامعة سينغولاريتي والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة «إكسبرايز»، حول مستقبل المدن ودور التكنولوجيا الناشئة في تطوير القطاعات الحيوية في مدن المستقبل.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن نجاح دبي في استضافة هذه القمة التي تستقطب أهم الشخصيات العالمية في قطاع التكنولوجيا يمثل إضافة لجهودها في تصميم وتطوير القطاعات المستقبلية، ومواكبة واستباق التغيرات المتسارعة، من خلال تطوير البنى التحتية المستقبلية اللازمة التي توظف التكنولوجيا الحديثة، ما يدعم التوجهات لبناء قدرات مواهب المستقبل.

وقال بلهول: إن تنظيم هذا الحدث العالمي في دبي للمرة الأولى يمثل فرصة غير مسبوقة للشركات وأصحاب المواهب والعقول للتعرف إلى الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا الناشئة، ويشجع الشركات العالمية على عرض أفكارها ومشاريعها وتطوير وتجربة ابتكاراتها في دبي.

جلسات متنوعة

ويستعرض لينو كاتاروزي مدير عام شركة غوغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرز التحولات التي تشهدها مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيته حول نماذج الأعمال الجديدة والابتكارات المستقبلية.

وستشهد قمة «دبي A360» أيضاً مشاركة روبرت بوب حريري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيليولاتيري»، الذي سيسلط الضوء على مستقبل قطاع الصحة العالمي وأحدث الابتكارات الطبية بالشراكة مع ديفيد كارو الخبير المتخصص في الأبحاث الطبية المتقدمة.

كما سيكون موضوع دور التكنولوجيا الناشئة في الارتقاء بمستقبل قطاعات السياحة الضيافة والتجزئة محور التركز الرئيسي، محوراً لكلمة آفي رايشنتال مؤسس شركة «إكسبينشال ووركس»، وفيليب روزدالي الرئيس التنفيذي لشركة «هاي فيداليتي». وسيركز رامز نام من جامعة سينغيولاريتي على استعراض دور التكنولوجيا في تطوير قطاع الطاقة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

وجهة للابتكارات

ويركز هذا الحدث العالمي الذي ينعقد يومي 26 و27 مارس في دبي على مجموعة من القطاعات التكنولوجية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وإنترنت الأشياء والشبكات والحوسبة، ويستشرف تأثيرها على مستقبل البشرية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتمويل والعقارات والخدمات الاستشارية والبرمجة والاستثمارات والتصنيع والخدمات العامة وغيرها.

تحديات

من جهته، قال الدكتور بيتر ديامانديس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجامعة سينغولاريتي والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة «إكسبرايز»: «ستواجه الحكومات العديد من التحديات الجديدة خلال العقود القليلة المقبلة بسبب النمو المتسارع لتطور التكنولوجيا، ما يحتم على القادة وصناع القرار دراسة هذه التغيرات والاستعداد لها من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية وتطوير المنتجات والخدمات، لأننا نحتاج إلى حكومات ذكية واستباقية تتبنى ثقافة التغيير والتطور».

وأشاد ديامانديس بما حققته دبي كمدينة مستقبلية، وقال: «تعد دبي من أبرز المدن العالمية في مجال استشراف المستقبل وتوظيف التكنولوجيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والهايبرلوب والطاقة الشمسية والطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن رؤيتها لتصميم مستقبل أفضل لسكانها وزوارها على حد سواء».

العالم في دبي

تشهد قمة «Abundance 360» العديد من الجلسات الرئيسية وحلقات تفاعلية تناقش أهمية مواكبة التكنولوجيا الجديدة وتوظيف الأدوات المستقبلية التي ستحدث ثورة في قطاع الأعمال والابتكار، كما تتيح للمشاركين تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات العالمية الناجحة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعقد قمة «A360» العالمية جلساتها في المنطقة بالتعاون مع «d ’labs»، حيث تعقد اجتماعها السنوي في شهر يناير من كل عام في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنظم فعالياتها الإقليمية في شنغهاي، ريو دي جانيرو، ويعد هذا التجمع العالمي من أهم الأحداث المتخصصة في التكنولوجيا الناشئة بمشاركة نخبة من العلماء وكبار الخبراء والمتخصصين العالميين في الروبوتات والواقع الافتراضي والبلوك تشين، ما يوفر فرصة للحوار حول أثر التكنولوجيا الناشئة على مختلف القطاعات.