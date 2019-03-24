«السعادة الحقيقية» محاضرة باللغة الأوردية في ملتقى راشد بن محمد

المصدر: دبي ـ البيان

استضاف ملتقى راشد بن محمد الشتوي الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي يومي الخميس والجمعة الماضيين فضيلة الشيخ قارئ صهيب من باكستان، حيث ألقى محاضرة باللغة الأوردية تحت عنوان (السعادة الحقيقية) حضرها حشد كبير من الجاليات المقيمة بالدولة، عقب صلاة العشاء في مسجد محمد حسن الشيخ بالطوار.

وذكر أن السعادة يتمناها كل إنسان ولكن السعادة الحقيقية تكمن في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يحصل إلا بذكر الله وبالأعمال الصالحة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.