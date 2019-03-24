إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في «الثقيل»

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، إنجازاً جديداً، بإعادة تصنيفه في فئة «الثقيل»، من قبل الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ في الأمم المتحدة، وفق المتطلبات والمعايير، والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وأهدت شرطة أبوظبي هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة، التي قدمت كل الدعم وتوفير الإمكانات التي عززت قدرات ومستويات الفريق ونجاحه في الحصول على إعادة التصنيف عن استحقاق وجداره.

وقال اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية: إن الفريق يعمل وفق نهج القيادة الرشيدة، وترجمة رؤيتها في عام التسامح بالتطوير والتحديث، وتقديم أعمال الإغاثة، معتبراً هذا الإنجاز العالمي خطوة متقدمة، تعزز سمعة الدولة وجهودها بالتعامل مع الكوارث الطبيعية، وإدارة العمليات، وتقديم تجاربها في التمارين المشتركة.

وأضاف أن إعادة التصنيف تعد نجاحاً لدولة الإمارات، ومؤشراً على ريادتها في تقديم خدماتها الإنسانية بإغاثة المنكوبين بالبلدان التي تتعرض للكوارث والأزمات، والمساهمة في منظومة الجهود الدولية في التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأشار إلى أن الفريق حقق قفزات نوعية ونتائج إيجابية متقدمة إقليمياً ودولياً، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومن ثم جهود الكفاءات الوطنية، ومواكبة المستجدات الحديثة، ومواصلة التمارين المشتركة مع الفرق العالمية.

ولفت إلى أهمية تكامل الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم أفضل خدمات الإغاثة الإنسانية من أجل تخفيف معاناة متضرري الكوارث الطبيعية، ومد يد العون للمنكوبين، وتوظيف خبرات الكوادر المواطنة في البحث والإنقاذ.